L’open international de Ouagadougou a disputé sa quatrième ronde hier après une journée de pause. Le Sénégalais Ndiaga Samb a fait match égal (1-1) avec Burkinabé Sansan Dah, son troisième nul dans ce tournoi.

Après la pause observée lundi dernier, à cause du coup d’État militaire perpétré au Burkina, l’Open de Yaoundé a repris de plus belle hier. Les 34 parties de la 4ème ronde ont été disputées à l’hôtel Pacifique de Ouagadougou. L’unique Sénégalais de cet open international, le Grand Maître international (GMI) Ndiaga Samb a fait match nul 1-1 contre Sansan Dah (Burkina Faso). C’est sa troisième parité dans le tournoi après ses 1-1 devant Seni Compaoré et Ousmane Kirakeri. Il a cependant, à son actif, une victoire, obtenue devant Deo Gracias Gouba 2-0.

Avec 5 points, il est à la 9ème place du classement général à 5 tours de la fin. Aujourd’hui, 26 janvier 2021, Ndiaga Samb croise le Maître international (MI) Français Oscar Lógnon, actuel 24ème de l’open avec 5 points.

Le Grand Maître international ivoirien N’cho Joël Atsé occupe la première place du tournoi avec 7 points.

