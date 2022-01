Muet contre le Malawi et face à la Guinée, Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets cet après midi contre le Cap Vert comptant pour les huitièmes de finale. Une ouverture du score magistrale.

Il a permis à l’équipe nationale du Sénégal de gagner ses trois premiers points en phase de groupes avec son but sur pénalty marqué contre le Mozambique, Sadio Mané a encore délivré son peuple. Après plusieurs grosses occasions dangereuses contre le Cap Vert, l’attaquant de Liverpool qui, démarqué, récupère un ballon sur un corner tiré par Bouna Sarr en envoie le ballon dans les filets (62′). Il envoie une frappe spectaculaire qui laisse le gardien de but impuissant !

Après un choc tête contre tête avec le portier des Requins Bleus, Sadio Mané qui n’était pas en mesure de continuer le match et contraint de quitter ses coéquipiers. Le Sénégal termine son match sur une victoire sur le score de deux buts à zéro (2-0) et se qualifie pour les quarts de finale. Buteur ce soir, Sadio est le meilleur buteur des Lions dans cette Can avec deux réalisations.

