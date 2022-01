Auteur du deuxième but victorieux du Sénégal face au Cap-Vert (2-0), lors des éliminatoires du Mondial 2018, Cheikh Ndoye se dit optimiste quant à la victoire des Lions contre le Cap-Vert, ce mardi, en 8èmes de finale de la CAN 2022.

Pour l’international sénégalais du Red Star FC (D3, France), les Lions ne doivent pas laisser qu’Aliou du temps aux Requins bleus pour les battre.

«L’équipe cap-verdienne dispose de joueurs de petits gabarits. Il y a des joueurs qui courent vite. Donc, dans ce match, il y aura beaucoup d’intensité. Les Requins bleus ne vont pas nous attendre. Et le Sénégal n’est pas aussi une équipe qui attend. Donc, il faut aller chercher les Cap-Verdiens. Il ne faut pas les laisser de temps pour qu’ils prennent confiance.

Si on les laisse prendre de la confiance, cela pourrait être compliqué pour nous. Dès les premières minutes, il faut les faire douter. Et je pense que le Sénégal en est capable. On a les atouts pour. On va les battre Inch’Allah.», nous dit Cheikh Ndoye dans Stades

Avec Stades