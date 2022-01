L’équipe nationale du Sénégal affronte, ce mardi 25 janvier 2022, la sélection du Cap-Vert en huitième de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tient actuellement au Cameroun. Une occasion pour wiwsport.com de vous retracer l’historique des rencontres entre ces deux nations qui vont se croiser pour la 20ème fois.

Des premières réussies pour le Sénégal

La toute première confrontation entre Lions et Requins Bleus a eu lieu le 9 janvier de l’année 1979 en Guinée Bissau. Une opposition à l’occasion du 1er tour de la 1ère édition de la Coupe Amilcar Cabral qui regroupait des pays de la sous-région ouest-africaine. C’est le Sénégal qui s’est imposé sur la plus petite des marques, 1-0.

Les Lions ont continué à dominer les Requins Bleus lors des rencontres suivantes. Toujours en Coupe Amilcar Cabral, le Sénégal s’est imposé en 1981 à Bamako, deux fois de suite, au 1er tour 1-0 et 5-1 lors du match de la 3ème place. Les rencontres entre le Cap-Vert et le Sénégal qui s’en sont suivies, ont encore tourné à l’avantage des Lions sur les scores de 1-0, 2-0 et 0-1 respectivement les 19 février 1985, 25 février 1987 et 17 novembre 1988.

Enfin une révolte des Requins Bleus

6 victoires des Lions du Sénégal face au Capverdiens, il a fallu attendre jusqu’à la date du 30 mai 1989, lors de la 11ème édition de la Coupe Amilcar Cabral à Bamako, pour voir un premier succès du Cap-Vert face au Sénégal. Les Requins Bleus s’étaient en effet imposés sur le score de 2 buts à 1. Deux ans après, le Cap-Vert faisait 0-0 à Dakar le 27 novembre 1991, le premier match nul entre les deux équipes.

Une série en cours pour les Lions

Pour un total de 19 rencontres entre Lions et Requins Bleus, le Sénégal a remporté les 15 matchs pour 2 matchs nuls et 2 défaites concédées. La deuxième et dernière victoire du Cap-Vert face au pays de la Téranga remonte au 14 mai 2000 lors de la finale de la 16ème édition de la Coupe Amilcar Cabral. Le Cap-Vert s’était imposé par un but à zéro. Depuis, les deux sélections ont disputé 6 rencontres toutes remportées par les Lions du Sénégal. Le dernier face à face entre les deux nations a eu lieu le 8 juin 2021 dernier à Thiès. Un match amical qui s’est soldé sur un 2-0 en faveur des Lions.

Le match de ce mardi 25 janvier 2022 sera la 20ème rencontre entre le Sénégal et le Cap-Vert. Un match très important qui enverra l’une des deux équipes en quart de finale de cette 33ème édition de la CAN. Les deux nations ne s’étaient jamais auparavant croisées en phase finale de Coupe d’Afrique. Rappelons que le Cap-Vert a réussi à trouver le chemin des filets sénégalais qu’à 8 reprises en 19 rencontres contre 30 buts des Lions du Sénégal.

Découvrez l’historique des rencontres entre le Sénégal et le Cap-Vert

Date Match Score Compétition 9 janvier 1979 Sénégal – Cap-Vert 1-0 Coupe Amílcar Cabral 1979 ( 1er tour) 3 février 1981 Sénégal – Cap-Vert 1-0 Coupe Amílcar Cabral 1981 ( 1er tour) 12 février 1981 Sénégal – Cap-Vert 5-1 Coupe Amílcar Cabral 1981 (Match pour la 3e place) 19 février 1985 Sénégal – Cap-Vert 1-0 Coupe Amílcar Cabral 1985 (Demi-finale) 25 février 1987 Sénégal – Cap-Vert 2-0 Coupe Amílcar Cabral 1987 ( 1er tour) 17 novembre 1988 Cap-Vert – Sénégal 0-1 30 mai 1989 Cap-Vert – Sénégal 2-1 Coupe Amílcar Cabral 1989 ( 1er tour) 27 novembre 1991 Sénégal – Cap-Vert 0-0 Coupe Amílcar Cabral 1991 ( 1er tour) 2 décembre 1991 Sénégal – Cap-Vert 1-0 Coupe Amílcar Cabral 1991 (Finale) 30 novembre 1997 Sénégal – Cap-Vert 2-0 Coupe Amílcar Cabral 1997 ( 1er tour) 22 juillet 1998 Sénégal – Cap-Vert 1-0 Match amical 8 mai 2000 Cap-Vert – Sénégal 2-2 Coupe Amílcar Cabral 2000 ( 1er tour) 14 mai 2000 Cap-Vert – Sénégal 1-0 Coupe Amílcar Cabral 2000 (Finale) 31 mai 2003 Sénégal – Cap-Vert 2-1 Match amical 13 juin 2004 Cap-Vert – Sénégal 1-3 Match amical 11 août 2010 Sénégal – Cap-Vert 1-0 Match amical 8 octobre 2016 Sénégal – Cap-Vert 2-0 Qualifications pour la Coupe du monde 2018 ( 2e tour) 7 octobre 2017 Cap-Vert – Sénégal 0-2 Qualifications pour la Coupe du monde 2018 ( 2e tour) 8 juin 2021 Sénégal – Cap-Vert 2-0 Match amical 25 janvier 2022 Sénégal – Cap-Vert CAN 2021 (Huitième de finale)

wiwsport.com