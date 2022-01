Sous la sellette depuis quelques jours, Claudio Ranieri a été remercié de son poste d’entraineur à Watford. Le limogeage du technicien italien fait suite aux dernières résultats négatifs des Hornets.

Défaits ce week-end par un adversaire direct pour le maintien en Premier League, les Hornets ne savent plus le goût de la victoire. Restés sur 8 matchs sans victoire, depuis le succès face à Manchester United, les promus doivent faire bouger les choses pour espérer le maintien en fin de saison.

Cette descente aux enfers correspond à la blessure et à l’indisponibilité d’Ismaïla Sarr contractée lors de la dernière victoire de Watford sur Manchester United. Une situation qui a remis en cause l’avenir de Ranieri sur le banc de Watford. Ce lundi, The Athletic nous révèle que le technicien italien a été démis de ses fonction et que le board de Watford chercherait déjà son remplaçant.

Pour rappel, Claudio Ranieri, champion d’Angleterre en 2O15 avec Leicester City, reste sur un bilan mitigé de 14 matchs, 11 défaites, 2 victoires et 1 match nul. Watford est actuellement 19e avec 14 points après 22 dont 3 matchs en moins.

