Watford et le limogeage d’entraîneurs, c’est franchement une histoire d’amour sans fin. Pour la deuxième fois cette saison, la septième fois en deux saisons et demie, le club anglais pourrait se séparer de son coach. En effet, selon les informations du The Telegraph, les Hornets se prépareraient à mettre fin au contrat du technicien italien Claudio Ranieri.

L’ancien entraîneur de Leicester, arrivé début octobre 2021, paie les très mauvaises performances de son équipe. Depuis sa venue, Watford a perdu 11 rencontres pour seulement deux petites victoires. Mais ce limogeage serait plus précipitée après la cuisante défaite à domicile vendredi face à Norwich (3-0). Une raclée qui a plongée les Hornets à la 18e place.

Après 22 journées de Premier League, Watford ne compte que 14 points et n’a remporté le moindre match depuis le 20 novembre 2021 face à Manchester United. Ismaïl Sarr, absent depuis cette rencontre, pourrait alors connaître un septième entraîneur depuis son arrivée dans ce club en 2019. L’international sénégalais a été dirigé par Javi Gracia, Quique Sánchez Flores, Nigel Pearson, Vladimir Ivić, Xisco Muñoz et bien évidemment Claudio Ranieri.

Breaking news: Claudio Ranieri is facing the sack at Watford with the club ready to end his reign after just three months @JPercyTelegraph https://t.co/aNMs9z9Pp9

— Telegraph Football (@TeleFootball) January 22, 2022