Le Cameroun bat les îles Comores en huitième de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions indomptables accèdent ainsi aux quarts de finale de la compétition qui se joue chez eux.

Une victoire pas surprenante du Cameroun qui a joué face à une équipe Comorienne complètement décimée. Les Cœlacanthes ont en effet disputé la rencontre sans gardien de but de métier après que 12 de leurs joueurs aient été testés positifs à la covid-19. C’est le défenseur Chaker Alhadhur qui s’est transformé en portier pour honorer la rencontre.

Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine Comorien Nadjim Abdou a reçu un carton rouge dès la 7ème minute de jeu. Karl Toko Ekambi ouvre le score à la 29ème minute sur une passe décisive de son capitaine Vincent Aboubakar. Ce dernier double la mise à la 70ème minute et enregistre son 6ème but de la compétition. Contre toutes attentes, le numéro 10 comorien Youssouf M’Changama a réduit le score d’un coup franc exceptionnel en plaçant le ballon dans la lucarne droite de Onana.

Le match se termine sur ce score 2 buts à 1 qui élimine les Cœlacanthes qui se sont donnés à fond pour leur première participation à la CAN. Le Cameroun, pays hôte de cette 33ème édition de la CAN, accède ainsi en quart de finale et devra se défaire de la Gambie, une autre nation qui participe à sa première CAN. Rappelons que les Scorpions de la Gambie ont surpris la Guinée qu’ils ont éliminé en huitième de finale sur le score de 0-1

