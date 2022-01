Après les qualifications du Burkina Faso et de la Tunisie ce dimanche, les huitièmes de finale de la CAN 2021 se poursuivent ce lundi avec deux autres matchs.

Le premier oppose la Guinée à la Gambie. A 16h, dans un derby de l’Afrique de l’Ouest à Bafoussam, la Guinée affronte la Gambie. Les Gambiens abordent, très confiants, le match de ce jour face au Syli national, qui a jusque-là des résultats en dent de scie (1 victoire, 1 nul et 1 défaite).Les deux nations pas vraiment considérées comme favorites de cette CAN, mais qui peuvent se hisser en quart de finale. Un match pour lequel la Guinée devra faire sans Naby Keita, suspendu. La sélection guinéenne pourra en revanche compter sur Moriba.

À 19h, pays hôte de cette 33ème édition, le Cameroun affronte les Comores, durement frappés par le Covid-19. Avec 12 joueurs et membres du staff positifs au Covid-19, dont Ali Ahamada et Mayadh Ousseini, et Ben Boina blessé, les Comores se retrouvent sans gardien avant d’affronter le Cameroun en huitièmes de finale de la CAN 2022, un joueur de champ, pourrait se retrouver dans la cage.

