Les Comores ne s’attendaient pas à pareille situation après avoir décroché une qualification historique en huitième de finale de la CAN 2021.

Le drame camerounais. Alors qu’il a été testé négatif au Covid-19 et annoncé disponible pour le huitième de finale de la CAN 2021, ce lundi soir, face au Cameroun, le gardien de but comorien, Ali Ahamada, ne devrait finalement pas jouer ce match et devrait laisser sa sélection sans gardien de but de métier, puisque que Moyadh Ousseini est toujours positifs et Salim Ben Boina blessé.

La raison ? Les autorités médicales ont modifié les règles de confinement, dimanche soir, et la nouvelle directive obligerait un joueur positif à rester 5 jours en confinement, selon L’Equipe. Si aucun changement n’ait lieu avant dimanche soir et le coup d’envoi du match prévu à 19h00 GMT, les Comores affronteront le Cameroun sans portier de métier.

