La Gambie a créé l’exploit le plus retentissant de cette CAN 2021 en sortant la Guinée de la compétition pour se qualifier en quarts de finale (1-0).

Mais quelle arrivée sur la scène du football africain ! C’est tout simplement énorme. Jusque-là limitée au campagne éliminatoires en Coupe d’Afrique, la Gambie, avec des éliminatoires déjà parfaites, a gagné le droit d’aller au Cameroun pour se frotter aux meilleures nations du continent. Et de quelle manière.

Après une phase de groupes incroyablement réussie, les joueurs de Tom Saintfiet défiaient la Guinée en huitième de finale ce lundi après-midi. Faisant preuve d’un caractère hors norme et d’un jeu tout admirable, les Scorpions ont brièvement piqué le Syli National en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

L’unique but de la partie est venu d’un coup de génie de Musa Barrow à la 71e minute. Sur une splendide passe de Yusupha Bobb, plein axe à l’entrée de la surface, le numéro 10 de la Gambie réalise un enchaînement parfait, avant d’ajuster Ali Keita du pied gauche. Derrière, la Gambie n’a pas craqué malgré l’expulsion de de Njie (87e).

Et la Gambie est qualifié pour les quarts de finale de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour le moment, les Scorpions peuvent tranquillement savourer en attendant de connaitre leur adversaire en quart de finale. Celui-ci sera soit le Cameroun soit les Comores dont leur rencontre est prévue ce soir à 19h00.

FULL-TIME! ⏰ #TeamGuinea 0️⃣-1️⃣ #TeamGambia

A historical moment for the Scorpions as Musa Barrow’s finish puts The Gambia in the quarter-finals 🔥 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #GINGMB pic.twitter.com/BryzawcAiv

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 24, 2022