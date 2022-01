L’ancien sélectionneur des Lions et l’ancien coach des Lionnes du foot, Amsata Fall et Bassouaré Diaby, présents à la Can au Cameroun, donnent leur avis sur l’affiche des barrages du Mondial 2022 : Sénégal-Egypte

Amsata Fall : «Quand les dix supposées meilleures équipes d’Afrique se rencontrent pour faire un tirage, forcément, il faut s’attendre à rencontrer n’importe quel adversaire. Pour avoir le ticket pour la Coupe du monde, il faut se dire qu’on doit gagner contre les meilleures. L’Egypte n’est pas au mieux de sa forme, mais reste toujours un grand pays de football. Je ne pense pas qu’on soit en dessous de notre adversaire. Chacun peut battre l’autre. Mais, c’est à nous de mettre toutes les conditions nécessaires, en termes de logistique, choix des joueurs, préparation, parce que la troisième Coupe du monde nous sourit. Nous n’avons pas un mauvais tirage. Je dirais que c’est un tirage équilibré. La préparation, entre la fin de la Can et le début de cette Coupe du monde, ça risque d’être très court. La Can va constituer un baromètre important pour la préparation. Le fait de poursuivre la Coupe d’Afrique est également un élément supplémentaire pour aller jusqu’au bout. Ça te permet d’avoir la meilleure des préparations. Aller au bout de cette Can est une préparation idoine pour aborder les deux matches de la Coupe du monde».

Bassouaré Diaby : «On ne pouvait pas s’attendre à un tirage facile. Les dix pays se valent. Donc, on ne peut pas tomber sur une équipe faible. L’objectif de l’Egypte n’est pas de remporter la Can, mais c’est de retourner à la Coupe du monde. Ils mettront toutes leurs forces là-dedans. C’est un objectif majeur pour eux et le Sénégal doit en tenir compte. Le match aller au Caire, ça peut être un piège pour le Sénégal. Il faut faire un excellent résultat au Caire et après, on aura toutes les chances de passer. Il ne faut pas attendre le match retour pour vouloir faire la différence. Il faut leur mettre la pression dès le match aller».

Le Quotidien