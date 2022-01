En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur des Lions est revenu sur le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde 2022.

Un gros du continent. En héritant de l’Egypte en barrages, l’Equipe Nationale du Sénégal aura très fort à faire pour valider son ticket pour la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, présent en conférence de presse à deux jours du huitième de finale de la CAN 2021 face au Cap-Vert, n’a pas échappé à la question évoquant les Pharaons.

« C’est une belle affiche. Le Sénégal et l’Egypte sont deux grandes nations de football qui ne sont plus à présenter. Au sein des deux effectifs, se trouvent deux grands qui ont un nom au niveau international (Sadio Mané et Mohamed Salah). Mais pour l’instant, nous sommes concentrés sur cette CAN. On aura le temps de revenir sur ces éliminatoires », a indiqué Aliou Cissé.

wiwsport.com