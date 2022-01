Qualifié pour les barrages de la Coupe du Monde depuis novembre 2021, le Sénégal y retrouvera l’Egypte en mars prochain.

Encore un obstacle à franchir mais pas le plus facile. Comme on pouvait naturellement s’y attendre, l’Equipe Nationale du Sénégal se frottera avec un poids lourd. Tenu ce samedi après-midi à Douala, le tirage au sort des barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022 dans la Zone Afrique n’a pas réservé un adversaire de petite calibre aux Lions.

La bande à Aliou Cissé a en effet hérité de l’Egypte pour ce dernier tour, dont la double confrontation devrait se jouer au mois de mars 2022. Le match aller se jouera à l’extérieur et le retour aura lieu sur le sol sénégalais. Objectif des Lions ? Gagner le droit de s’offrir une deuxième participation consécutive en une phase finale de Coupe du Monde.

De son côté, l’Egypte cherche une quatrième qualification après avoir participé aux éditions de 1934, 1990 et 2018. En attendant le duel entre Sadio Mané et Mohamed Salah en mars, les deux nations se concentrent sur la CAN 2021. Qualifiés pour les huitièmes de finale, Lions et Pharaons affronteront respectivement lundi et mardi le Cap-Vert et la Côte d’Ivoire.

