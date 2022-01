La FIFA procède ce samedi 15h Gmt au tirage au sort des barrages de la Zone Afrique pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022.

Premier dans le classement FIFA Zone Afrique, les Lions ont été versés dans le chapeau 1 et ne pourront donc pas rencontrer le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Nigeria. En revanche, ils tomberont à coup sûr sur un gros morceau dans le chapeau 2 composé de l’Égypte, du Cameroun, du Ghana, du Mali et de la RD Congo.

Suivez en direct le tirage sur la chaine Youtube de la FIFA : cliquer sur ce lien

Le tirage au sort en direct : Rafraîchir la page ici.

Les équipes qualifiées pour les barrages de la zone Afrique :

Têtes de série : Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie, Nigeria

Non-têtes de série : Egypte, Cameroun, Ghana, Mali, RD Congo

AFFICHES :

Egypte vs Sénégal Cameroun vs Algérie Ghana vs Nigeria RDC vs Maroc Mali vs Tunisie

