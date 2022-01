En quête du maintien en Premier League, les Magpies aimeraient s’attacher des services de Pape Abou Cissé mais ne sont pas les seuls à vouloir signer le joueur.

Pape Abou Cissé est devenu une cible très sérieuse pour plusieurs formations de Premier League. Auteur d’une première partie de saison excellente avec l’Olympiacos (5 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues), le défenseur international sénégalais est très courtisé cet hiver. Beaucoup plus que durant les dernières fenêtres de transfert.

Après Everton, Leicester City, Liverpool et Arsenal ces dernières semaines, Newcastle se serait rajouté sur liste des clubs anglais désireux de signer l’ancien joueur de l’AS Pikine, en à croire aux informations du The Sun. Après avoir supervisé le joueur durant cette CAN 2021, les Magpies auraient été convaincu par les prestations d’Abou Cissé.

Toujours d’après la même source, les dirigeants de Newcastle se seraient entretenus avec l’entourage du joueur de 26 ans et souhaiteraient trouver un accord avant la fermeture de ce mercato d’hiver. Le montant du transfert serait évalué à huit millions d’euros. Une somme que l’Olympiacos serait prêt à accepter pour céder son roc à la formation anglaise.

Reste à voir si Pape Abou Cissé serait convaincu par le projet à long terme de Newcastle et par la mission de sauver le club de la relégation. Après 22 journées de Premier League, Newcastle occupe l’avant-dernière place avec deux points de retard sur le premier non relégable. En attendant, le principal intéresse reste focus sur la CAN 2021, qu’il dispute avec le Sénégal.

wiwsport.com