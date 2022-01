Le jeune défenseur sénégalais, Moustapha Mbow devrait quitter le Stade de Reims et rejoindre le Nîmes Olympique pour un prêt de six à 18 mois selon Midi Libre.

Moustapha Mbow devrait bientôt connaître d’autres couleurs. En effet, selon les informations de Midi Libre, le jeune défenseur sénégalais au talent prometteur est sur le point de rejoindre le Nîmes Olympique pour un prêt de six mois. Une durée qui pourrait toutefois s’étendre jusqu’à 18 mois, a ajouté la source.

A 21 ans, Mbow qui faisait partie de la petite colonie sénégalaise de Reims avec Dion Lopy et Yehvann Diouf, ou encore Dialy Ndiaye, envoyé en prêt, rejoindra Moussa Koné et Sidy Sarr chez les Crocodiles. Pour l’heure, le transfert n’a pas été acté mais à l’en croire les médias, cela ne devrait plus tarder.

