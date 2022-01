La Gambie n’en finit plus de surprendre. Pour leur première participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des Nations, les Scorpions font mieux que de souffrir face aux grands. Ce jeudi soir, les Gambiens ont décroché une superbe qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2021.

Grâce à un valeureux succès face à la Tunisie, avec un but en toute fin de match d’Ablie Jallow (1-0), la Gambie termine deuxième du Groupe F avec le même nombre de points que le Mali (1er, 7 points). L’équipe de Tom Saintfiet affrontera la Guinée en huitième de finale, lundi 24 janvier à 16h00 GMT.

Pour la Tunisie, qui termine troisième du Groupe, il faire faudra beaucoup plus en huitième de finale. Les Aigles de Carthage affronteront en effet le Nigeria, auteur d’un sans-faute en phase de groupes. Le match se jouera dimanche 23 janvier 2022 à 19h00.

Premier du Groupe et victorieux de la Mauritanie dans la même heure (2-0), le Mali jouera contre la Guinée-Equatoriale en huitième de finale. La rencontre se tiendra le 26 janvier.

