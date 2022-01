En conférence de presse, ce lundi, le sélectionneur des Lions s’est confié sur le positionnement de Sadio Mané en Equipe Nationale.

Pour cette CAN 2021, le Sénégal compte incontestablement sur un Sadio Mané avec toutes ses qualités pour atteindre son objectif. Positionné en numéro 10 ou en soutien de l’attaquant durant ses derniers matchs avec l’Equipe Nationale, l’attaquant de Liverpool a souvent sorti une belle performance notamment lors des rencontres de qualifications.

Cependant, l’ancien joueur de Génération Foot connaît un début de CAN pas trop flamboyant, ne marquant qu’un but – sur penalty – après deux matchs et son apport dans le jeu, en tant numéro 10 juste devant les deux milieux de terrain, reste à désirer. Un manque d’efficacité qui soulève des interrogations sachant surtout qu’il n’y a pas d’ailiers dans l’équipe.

À Liverpool, Sadio Mané joue tous ses matchs au poste d’ailier gauche. Et son apport dans la formation de Jürgen Klopp est indéniable de par excellence. Du coup, pour un apport plus décisif et une meilleure régularité dans cette importante CAN 2021, Aliou Cissé pense à le repositionner sur son poste de prédilection après avoir récupéré un groupe au complet.

« Sur le plan tactique, on peut penser que Sadio [Mané] peut revenir dans les couloirs. Avec l’absence d’Ismaïlia Sarr et Krépin Diatta, nous manquons de la percussion. Mais nous sommes venus ici avec des certitudes dans notre 4-4-2 (4-2-3-1, NDLR) qui nous a valu de bons résultats […]. Il nous a manqué de la percussion sur les deux matchs même si les garçons qui étaient là n’ont pas été mauvais », a déclaré Aliou Cissé.

wiwsport.com