Entre blessures, situation de Covid-19 et quelques autres choix contestés d’Aliou Cissé, l’Equipe Nationale du Sénégal est entrée dans cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations sur la pointe des pieds. Mais, qu’est-ce qui pourrait expliquer le manque d’allant des Lions lors de leurs deux premières sorties ?

Le choix des hommes ?

Aliou Cissé est parti à la CAN avec 28 joueurs convoqués mais son groupe n’est pas pour autant riche dans la variété des profils. Si deux à trois joueurs sont forts d’une polyvalence, beaucoup d’entre eux ont presque le même profil ou même se valent. Malgré les avis convergents sur la nécessité de convoquer un garçon comme Pape Alioune Ndiaye, le coach des Lions a préféré y aller cette fois sans le sociétaire de l’Aris Salonique.

Pourtant, malgré la colonie récente qui officient dans l’entrejeu des Lions depuis maintenant deux ans, l’absence de PAN se ressent toujours. Loin d’annihiler le talent de garçons comme Joseph Lopy, Cheikhou Kouyaté…, l’apport du milieu de terrain de l’Aris lors de la dernière campagne de 2019 était plus qu’intéressant. Il était le compère idéal de Gana Gueye dans l’entrejeu. Assurant même les sorties de balles en phase offensive, il n’hésitait pas à se projeter devant quand il le fallait. Une manie qu’aucun Lion de Cissé jouant, n’est capable de faire jusque-là. Même si Nampalys Mendy, quand il joue, assure les relances et les sorties de balle à merveille.

Encore, ce rôle pouvait bien être pris en charge par des joueurs présents dans l’effectif actuel. Avec Moustapha Name ou Pape Matar Sarr, Cissé pouvait certainement combler l’absence assumée de PAN dans le milieu des Lions. Mais, ces deux Lions ne jouent presque pas. Ils sont relégués au second plan alors que chaque prestation de l’équipe convoque leur profil. Aujourd’hui, bien plus qu’avant, le jeu des Lions manque de créativité et de verticalité. Name et PMS, deux milieux de terrain souvent buteurs avec leur club respectif, sont capable d’apporter ce lien inexistant entre les milieux de terrain et les attaquants.

Mais au-delà de toutes considérations, impliquer des joueurs le plus souvent peut aider à garder la confiance intacte au cas où le besoin se présente. Sinon, on encourt le risque de créer deux groupes dans un groupe : ceux qui débordent de confiance malgré leur performance et ceux qui doutent de leurs capacités malgré leur talent.

Les choix tactiques ?

Depuis quelque temps, Aliou Cissé évolue en 4-2-3-1. Un choix qu’il a fini d’assumer après l’expérience avortée de son fameux 3-5-2 en mars dernier. Un schéma tactique dans lequel Sadio Mané est positionné devant deux milieux défensifs en soutien de l’attaquant de pointe. Ce dispositif, quand Ismaïla Sarr et Krépin Diatta sont sur les ailes, peut paraître satisfaisant avec Mané qui aspire la défense adverse et crée ainsi de l’espace face au bloc bas des adversaires.

Toutefois, avec les absences d’Ismaïla Sarr et de Krépin Diatta, la présence de Sadio Mané dans le cœur du jeu devient un manque à gagner énorme pour le rayonnement du jeu des Lions qui pouvait s’aérer grâce à la percussion du Ballon d’Or africain 2019 sur le côté. Ce qui était alors le but escompté du système 4-2-3-1, devient maintenant une épine sous les pieds des Lions. Comment ? En faisant jouer Sadio Mané comme numéro 10, l’équipe nationale souffre d’une léthargie sur les ailes en plus du manque d’efficacité de SM10 dans le cœur du jeu. Cissé se passe de la vitesse et de la percussion de Mané sur les côtés pour ainsi faire de sa formation, presque la seule à ne pas disposer de dynamiteurs sur les côtés. Toutefois, la bonne nouvelle est que le sélectionneur des Lions l’a reconnu en conférence de presse.

Dans l’entrejeu, jouer avec deux milieux de terrain défensifs peut être utile quand nous le Sénégal joue contre une équipe à possession et dominatrice. Quelque chose qui n’arrive pas souvent avec les Lions ! Aliou Cissé joue presque tout le temps face à des adversaires qui lui laissent la balle et résignés à défendre. Donc, ce qu’il faut à ses hommes, c’est plus de vitesse dans les transitions et de la créativité dans le dernier tiers. Si le profil de ce milieu de terrain n’est pas disponible dans l’effectif actuel, jouer en 3-5-2 pourrait s’avérer plus logique avec pourquoi pas Bouna Sarr et Saliou Ciss en pistons.

Bref, tout ceci pour dire qu’effectivement et comme le pensent beaucoup d’observateurs, même face à tous les aléas qui occurrent dans la Tanière, Aliou Cissé a la solution quelque part dans ses tiroirs. La clé du rayonnement de son équipe devrait découler du dépassement des état-d’âmes, des privilèges et des considérations pour tirer le meilleur de son groupe. Mais avant toute chose, que Sadio Mané retourne sur son aile gauche pour le bien de tout le monde. Quand certains choix ne payent pas, il faut savoir retrousser chemin et se mettre à l’évidence.

wiwsport.com – Par Jean Joseph