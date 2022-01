Pour son entrée en lice à la CAN 2021, la Gambie a surpris la Mauritanie, ce mercredi soir, et s’est imposée par 1 à 0.

Premier match, premier tir cadré, premier but et première victoire dans une Coupe d’Afrique des Nations : l’Equipe Nationale de la Gambie a vécu un après-midi historique ce mercredi 12 janvier 2022. Pour leur entrée en lice à la CAN 2021, les Scorpions ont fait tomber leurs plus que voisins de la Mauritanie, qui participent à leur deuxième CAN.

Dans un Groupe F assez relevé, avec la présence du Mali et de la Tunisie, la Gambie a décroché ces trois points grâce à un sublime but à la 9e minute de la part de l’ancien joueur de Génération Foot, Ablie Jallow. La formation de Tom Saintfiet s’est ensuite appuyée sur une défense hermétique pour mettre en échec Pape Ibnou Ba et ses partenaires.

Au classement, la Gambie rejoint le Mali en tête de la poule. Un peu plus tôt dans l’après-midi, les Aigles se sont défaits de la Tunisie (1-0). Il faudra alors s’attendre à une belle rencontre entre Gambiens et Maliens lors de la deuxième journée, le 16 janvier. Alors que les Mourabitounes joueront le même jour contre la Tunisie.

