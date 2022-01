Mené, le Cameroun a réussi à s’imposer face au Burkina Faso, ce dimanche, en match d’ouverture de la CAN 2021.

Une première période très intense, des fautes de partout, des penaltys incontestables … Le premier match de la CAN 2021 aura connu une belle opposition entre le Cameroun, pays organisateur, et le Burkina Faso. Mais à l’arrivée, ce sont les Lions Indomptables qui l’emportent et débute de la meilleure des manières.

Alors que les 15 premières minutes ont été plutôt équilibrées, tout s’est presque joué à partir de la 20e minute. Ouvrant pourtant le score à la 24e minute grâce à une belle réalisation de Gustavo Sangaré, les Burkinabés se sont sabordés avant de se faire remonte par les Camerounais.

Profitant d’un penalty tout sauf indiscutable après une grossière naïveté de Bertrand Traoré, qui fauche Zambo Anguissa dans la surface, Vincent Aboubakar a égalisé pour son équipe (40e). Peu après (45e+3), l’attaquant d’Al-Nassr Riyad remettait sur un nouveau penalty après un tacle d’Issoufou Day sur Nouhou Tolo.

