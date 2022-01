Le Covid-19 prend en otage la préparation des équipes nationales qualifiées à la Can la perturbant et causant des soucis à tous les niveaux. Après Algérie, Guinée, Cap-Vert, Maroc…, c’est le Cameroun, pays-hôte, qui vient de prendre sa dose.

Les Lions Indomptables sont déjà présents dans la Tanière pour la Coupe d’Afrique des nations. Ils ont effectué leur première séance d’entraînement le 29 décembre 2021 au Complexe sportif de la Mutuelle des personnels de la Direction générale des impôts. 4 joueurs manquent encore à l’appel. 4 autres joueurs pour diverses raisons ont été mis au repos par le staff médical.

Selon nos informations, les quatre joueurs, laissés au repos pour diverses raisons par le staff médical, seraient positifs au Covid-19. En effet, André Onana et les siens ont effectué mardi en matinée les tests Covid-19 et des bilans cardiaques. Selon Cfoot, ces quatre Lions Indomptables testés positif au coronavirus sont : Pierre Kundé Malong, Effala Konguep, Michaël Ngadeu et Christian Bassogog. Les deux premiers sont en isolement au Complexe Mundi où se préparent les Lions, tandis que les deux derniers sont en isolement à Douala.

L’Ethiopie et la Côte d’Ivoire aussi touchées

Notons que quatre cas de Covid-19 ont été aussi détectés au sein de la délégation éthiopienne arrivée au Cameroun. Les Antilopes enregistrent déjà des cas positifs de Covid-19 avec quatre joueurs touchés et dont les noms n’ont pas été dévoilés. Ils ont immédiatement été mis en quarantaine. Ils devront observer la période de quarantaine exigée par le protocole sanitaire avant de rejoindre le reste du groupe.

Idem chez les Eléphants. Après trois jours de rassemblement à Djeddah en Arabie Saoudite, Patrice Beaumelle n’a toujours pas son groupe au complet. Cela est dû à la note circulaire de la Fifa qui permet aux clubs de maintenir les joueurs jusqu’ au 3 janvier inclus au lieu du 27 décembre. Le nouveau variant Omicron qui fait ravage en Europe et le Covid-19 y sont également pour quelque chose.

Dans un communiqué, le Cn-Fif a annoncé que des joueurs en route pour le stage de Djeddah ont été testés positifs. Pour ne pas pénaliser la préparation, plusieurs décisions ont été prises. «Les joueurs testés positifs au Covid-19 observeront chacun la quarantaine obligatoire du protocole saoudien de façon à garantir le respect de la bulle sanitaire», peut-on lire dans la note qui mentionne également que «le programme d’entraînement du reste de l’équipe reste inchangé avec les joueurs présents et disponibles».

Soulignons les absences à Djeddah de Serge Aurier, Wilfried Zaha, Nicolas Pépé ou encore Franck Kessié.

Conceiçao : «Le Cameroun doit arriver au moins en finale»

Le Portugais, Antonio Conceiçao, qui vient de renouveler son contrat avec les autorités camerounaises, n’a pas oublié les missions qui lui ont été assignées dans l’immédiat par le ministre des Sports et la Fédération : «avec son palmarès et son statut de pays hôte, le Cameroun s’est fixé comme objectif d’arriver au moins en finale de la Can», déclare Antonio Conceiçao. Ce dernier, avec qui la presse sportive n’a pas toujours été tendre, a déjà, avec son groupe, rejoint leur camp de base du Complexe Mundi à Yaoundé.

