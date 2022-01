Les matchs de cette poule se joueront à Limbe. Une région qui auront la chance de suivre plusieurs derbys de l’Afrique de l’ouest en plus d’un choc Mali v Tunisie.

Le groupe F regroupe deux favoris et deux outsiders. La Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie composent cette poule. 3 de ces 4 équipes partageaient le même groupe en 2019.

La Tunisie, toujours un favori

Demi-finaliste lors de la précédente édition, la Tunisie s’est arrêtée en demi-finale, éliminée par le Sénégal. Elle avait sorti le Ghana et le Madagascar de la compétition après s’être qualifiée pour les huitièmes avec 3 matchs nuls. La Tunisie champion d’Afrique en 2004 va disputer sa 20e CAN. Et pour son premier match lors de cette CAN, elle retrouve le Mali comme en 2019, les deux équipes ont fait match nul (1-1). Ou encore la Mauritanie avec qui, elle a concédé le nul (0-0), en match de poule aussi.

Finalistes de la coupe arabe, les Aigles de Carthage ont affronté des grosses pointures de la CAN pour se préparer à l’étape Cameroun. En dehors du match perdu face à la Syrie (0-2), la Tunisie a fait une bonne année 2021 même si éjecté du podium du classement FIFA par les champions d’Afrique en titre. 28 joueurs sont convoqués par Mondher Kébaier dont Wahbi Khazri, la Tunisie veut jouer les premiers rôles a fait savoir le sélectionneur.

Un Mali revanchard

Il avait terminé premier de sa poule en 2019, le Mali s’est arrêté en huitièmes face à la Cote d’Ivoire (0-1). Une pilule dure à avaler pour cette sélection qui fait toujours partie des équipes à surveiller à la CAN. Finaliste de la CAN en 1972, l’équipe malienne disputera sa 12e CAN. Les Aigles voudront certainement aller le plus loin possible dans la compétition.

En 2022, elle sera conduite par Mouhamed Magassouba qui est passé de directeur technique, entraineur par intérim puis officialiser à la tête de l’équipe nationale depuis octobre 2019. Il est l’artisan de cette qualification à la CAN et aux barrages de la coupe du monde. Il a reconduit la liste des joueurs qui ont disputé ces échéances avec l’arrivée du milieu de terrain de Brighton Yves Bissouma.

La Mauritanie à la quête de la première victoire à la CAN

En 2019, la Mauritanie découvrait pour la première fois la compétition. Elle s’était arrêtée au premier tour, avec la dernière place du groupe E derrière le Mali, la Tunisie et l’Angola. Les Mourabitounes avaient réussi deux matchs nuls intéressants face à l’Angola (0-0) et la Tunisie (0-0).

Les matchs de poule n’ont plus de secret pour eux, il faudra passer l’étape du premier tour. Pour la campagne en 2022, elle s’est renforcée notamment dans le secteur offensif. Notons que la Mauritanie a pris part à la coupe arabe 2021 et s’est arrêtée à l’étape des poules. Elle part à la CAN avec un nouveau coach Didier Gomes da Rosa nommé en novembre passé.

La Gambie pour son baptême du feu

La Gambie effectuera une participation historique à la CAN 2022. Les Bleus de la compétition vont tout apprendre aux cotés de la Mauritanie qu’ils vont rencontrer pour leur premier match, du Mali et de la Tunisie. En Gambie on célèbre toujours cette qualification, il faudra maintenant se concentrer sur cette première victoire historique.

La Gambie est constante avec Tom Saintfiet à la tete de la sélection depuis juillet 2018. Il est dans la continuité sur sa liste publiée de 28 scorpions avecle capitaine Pa Modou Jagne, des cadres comme Musa Barrow ou encore Ebrima Darboe. Et les anciens joueurs du Casa Sports et de Génération Foot, Assan Torrez Ceesay et Abblie Jallow.

wiwsport.com