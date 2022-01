Par arrêté nº 046197 du 24 décembre 2021, le ministère des Sports a créé un comité de pilotage et de Gestion de la CAN 2021, pour permettre une participation honorable des Lions aux joutes continentales, prévues au Cameroun, du 9 janvier au 6 février.

Naturellement, le ministre Matar Bâ lui-même préside le Comité. Son rôle est de présider les réunions du Comité de pilotage et de gestion dont il est le seul représentant légal. Il peut déléguer certaines de ses fonctions. Toutefois, « le pouvoir de signature sur les questions financières ne peut faire l’objet de délégation sauf cas exceptionnel et par écrit », lit-on dans le document.

Le 1er vice-président, Abdoulaye Sow, a pour rôle de suppléer le président en cas d’empêchement comme le 2ème vice-président peut lui aussi remplacer le 1″ vice-président et le président lui-même. Et, cette fonction revient à Me Augustin Senghor, président de la FSF. En sus du président et ses adjoints, il y a le président de la Commission des finances, Abdoulaye Fall, qui sera secondé par Louis Lamotte.

Dans l’hébergement, le transport et la restauration, le rôle est dévolu à Amadou Kane et son assistant, Elimane Lam. Tandis que Cheikh Seck et Mbaye Diouf Dia s’occupent des relations avec l’équipe nationale. Quant à Seydina Diagne, il est le porte-parole dudit comité de pilotage. Les autres membres sont Ibrahima Mbaye, Léopold Germain Senghor et Mamadou Ngom Niang.

Le directeur de la Haute compétition, Léopold Senghor, et le team manager de la Tanière, Lamine Diatta, vont devancer la délégation sénégalaise. Leur travail consistera à voir de visu si toutes les conditions sont respectées comme le sou la CAF. En tout cas, à son arrivée en terre camerounaise, l’équipe sera logée. Sur place, les deux explorateurs tenteront de mettre de l’ordre mais surtout d’harmoniser afin que les Lions se retrouvent comme chez eux.

Record