Depuis mardi, le Sénégal démarre sa préparation pour la CAN 2021 au Cameroun. Aliou Cissé et le staff technique ont pour objectiif pour cette premiére étape de mettre sur pied une équipe capable de relever le défi physique de la compétition.

Une batterie de tests pour évaluer l’état de forme des joueurs est effectué. Une information du préparateur physique Teddy Pellerin. « Cette phase de préparation à Thiès est dans le but d’individualiser sur le plan physique avec toutes les contraintes individuelles. Forcément le temps de jeu, le calendrier qui est différent selon les clubs. Donc là on est dans une phase où l’on individualise beaucoup sur le travail physique et forcément sur le travail spécifique de football, le plan de jeu » a t-il fait savoir au micro des journalistes à la fin de la deuxieme séance.

La CAN en janvier, une période avec des avantages comme des inconvénients. Il faudra s’adapter et surtout faire avec. « On a une CAN qui se joue en janvier pas en juin-juillet. L’avantage est qu’ils sont tous en club. Ils ne sont pas dans un état de fatigue comme on a eu à le noter à la CAN 2019 où il venait de boucler le championnat et les matchs en ligue des champions. La contrainte en janvier c’est ce problème de calendrier de ne pas pouvoir récupérer tout nos joueurs à la date du 27 comme prévu. Toutes les nations sont embêtées, un peu plus le Sénégal parce qu’on a la chance d’avoir de bons joueurs dans de bons championnats qui sont toujours en compétitions. On a des joueurs qui sont en bonne forme et dans de bonnes compétitions… » déclare Pellerin.

Au sortir de cette préparation, le staff technique souhaite tenir une équipe capable de disputer 7 matchs er relever le défi physique de la coupe d’Afrique des nations. « L’objectif est de préparer tout le monde pour être au top de cette compétition qui doit nous amener à jouer plusieurs matchs. On souhaite jouer 7 matchs qui seront des finales. On va jouer un contexte particulier au Cameroun on le sait avec l’altitude, la chaleur et l’humidité. Il faut qu’on ait des joueurs frais pour arriver là-bas. Mais pas non plus un pic de forme très tôt puisque l’on sait qu’on aura 7 matchs à jouer pour atteindre la finale. »

