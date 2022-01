La 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations se tiendra du 9 janvier au 6 février au pays des Lions Indomptables. Les hôtes de la CAN 2021, dans le premier groupe de la compétition, la Poule A, devront en découdre avec le Burkina, le Cap-Vert et l’Ethiopie pour décrocher l’un des deux billets qualificatifs au huitièmes de finale de la compétition.

Le Cameroun

Eliminé en huitième de finale lors de la précédente édition en 2019, le pays hôte compte bien aller le plus loin possible dans cette course au titre de champion d’Afrique. A en croire les mots du sélectionneur Toni Conceiçao, l’objectif est « d’arriver au moins en finale ». Un objectif que les champions de 2017, considérés comme grands favoris du groupe, peuvent bien remplir avec l’aide de leurs fervents supporters. Cependant, il faudra d’abord passer sur les 3 autres nations composantes de la poule A, à l’instar du Burkina Faso qui aura l’honneur de disputer le match d’ouverture. Rappelons que le Cameroun a été finaliste à sept reprises dont 5 finales remportées.

Le Burkina Faso

Finaliste en 2013, Demi-finalistes en 2017, le Burkina Faso est l’un des plus gros adversaires des Lions indomptables dans ce groupe A. Les Etalons ont terminé à la première place de leur groupe lors des éliminatoires de cette CAN et dauphin de l’Algérie lors du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Le Cap-Vert

Quart de finaliste lors de sa première participation à la CAN 2013 qui s’est tenue en Afrique du Sud, le Cap-Vert aura à cœur d’atteindre au moins encore ce stade au Cameroun, pour sa troisième CAN, après l’élimination au premier tour en 2015 et les éditions de 2017 et 2019 manquées. Les Requins Bleus, outsider sur le papier, disposent cependant d’un effectif capable de rivaliser avec les meilleures sélections africaines. Seul le Nigéria a d’ailleurs réussi à venir à bout des cap-verdiens (2-1) en éliminatoires du Mondial de 2022, après un match nul d’un but partout à l’aller.

L’Ethiopie

Vainqueur de la 3ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de l’année 1962, les Walya n’ont plus dépassé le premier tour des phases finales de CAN depuis sa demi-finale en 1968. La dernière participation des Ethiopiens à cette compétition remonte à celle de l’année 2013 qui s’est disputée en Afrique du Sud. Une bonne campagne des Walya à cette CAN Cameroun 2021 serait d’un apport intéressant afin d’apaiser les tensions au sein de cette nation en plein conflit armé.

