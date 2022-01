Maurice Gomis, le frère cadet du gardien international sénégalais Alfred Gomis (Rennes, France), a été sélectionné par l’équipe de Guinée-Bissau pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui aura lieu du 9 janvier au 6 février.

Maurice Gomis, 24 ans, également gardien comme son frère Alfred, évolue au Ayia Napa FC de Chypre. Il avait été convoqué par la Guinée-Bissau pour la première fois en mai dernier. Maurice Gomis a été appelé pour la première fois en mai dernier par les Djurtus.

Lys Gomis, frère aîné d’Alfred et Maurice, compte déjà plusieurs sélections avec le Sénégal qui l’avait inclus dans sa liste de joueurs pour l’édition 2015 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Les Djurtus prendront part au Cameroun à leur 3-ème phase finale de CAN, après les éditions de 2017 et 2019. Ils sont logés dans la poule D, en compagnie du Nigeria, de l’Egypte et du Soudan, le premier adversaire que les Djurtus vont affronter, le 11 janvier.