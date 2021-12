La Fédération Internationale de l’Histoire du football et des statistiques (IFFHS) a dévoilé le onze type des joueurs africains qui se sont le plus distingués en 2021.

Avec Edouard Mendy (gardien de but), Kalidou Koulibaly (défense centrale), Idrissa Gana Guèye (milieu de terrain) et Sadio Mané (attaquant), le Sénégal compte plus de joueurs dans cette sélection.

Le Marocain Achraf Hakimi (arrière droit), l’Algérien Riyad Mahrez (attaquant), et l’Egyptien Mohamed Salah (attaquant) sont également présents dans cette formation. Le meilleur buteur de la phase de groupes de la Ligue européenne des Champions, Sébastien Haller, partage l’attaque avec le Pharaon et coequipier de Sadio Mané, Mohamed Salah. Ce onze devrait évoluer en 3-4-3.