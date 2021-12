La 2ème édition des Masters internationaux de karaté de Saint Louis sera disputée ce dimanche 26 décembre au gymnase Didier Marie de Sindoné. Plus de 300 combattants venus de quatre coins du pays et de la sous-région sont attendus.

La ville de Saint-Louis s’apprête à vivre la 2ème édition des Masters internationaux de karaté, initiés par les anciens internationaux de l’équipe nationale du Sénégal et de Sor Karaté Club, Pape Dame Diop et Lamine Diallo. Plus de 300 participants venus des 14 régions du Sénégal et de la sous-région sont attendus à Saint-Louis pour cette compétition inscrite dans le calendrier de la Fédération sénégalaise de Karaté et Disciplines associées (FSKDA). Selon Pape Dame Diop, l’un des initiateurs de ces Masters de karaté de Saint-Louis, l’idée est de rendre hommage à Maître Ignety Ba, mais aussi faire la promotion de la ville de Saint-Louis.

Pour ce qui est de la compétition, dix catégories en garçons et filles (kumité et kata) seront en lice.

Avec Stades