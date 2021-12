Sans surprise, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a dévoilé ce vendredi 24 décembre, à quelques jours du coup d’envoi de la CAN, sa liste des joueurs sélectionnés pour la 33e édition, avec une ossature déjà claire. Kalidou Koulibaly et Ismaila Sarr respectivement sociétaires du Naples et de Watford, blessés il y’a quelques semaines vont pouvoir honorer leur troisième participation de suite à cette joute continentale. Les deux joueurs seront sans doute opérationnels avant ou au cours de la compétition.

Pour le reste, Aliou Cissé a renouvelé sa confiance aux habitués. Joseph Lopy, Diao Baldé Keita et Mame Baba Thiam absents lors du dernier rassemblement de l’équipe nationale ont signé leur retour. En revanche, aucun joueur évoluant dans le championnat sénégalais ne sera de la partie. Moutarou Baldé et Aliou Badara Faty devront prendre leur mal en patience.