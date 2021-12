Pour aller à la CAN 2021, le patron des Lions n’a pas retenu Pape Alioune Ndiaye, pourtant auteur d’une belle première partie de saison avec l’Aris Salonique.

C’était attendu, sans trop d’évidence aussi. Pape Alioune Ndiaye ne jouera pas la CAN 2021. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a choisi ce vendredi de ne pas retenir le milieu de terrain de 31 ans comme il avait fait lors des dernières convocations. Ce, malgré la belle première partie de saison du nouveau meneur de jeu de l’Aris Salonique.

Une absence qui constitue une demi-surprise, tant Pape Alioune Ndiaye a disparu des choix de coach Cissé depuis plus d’un an. Le sélectionneur des Lions ne l’a plus inclus dans un groupe depuis novembre 2020, lors de la double confrontation face à la Guinée Bissau, en qualification pour cette même CAN. Un exil en Arabie Saoudite que certains utilisent pour justifier cette absence.

Sauf que maintenant, la donne a changé. Aujourd’hui dans le football grec Badou Ndiaye est devenu l’élément moteur de l’Aris Salonique dans une position plutôt nouvelle puisqu’il évolue désormais en tant que meneur de jeu et non relayeur, son poste de prédilection. Apparu à 15 reprises cette saison, il a marqué deux buts et délivré autant de passes décisives.

Une forme optimale et une virtuosité retrouvées mais qui n’ont pu convaincre Aliou Cissé à l’insérer sur sa liste des joueurs devant prendre part à la CAN 2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Ce sera donc une première depuis 2015 que PAN va manquer un tournoi majeur avec les Lions puisque l’ancien de Diambars a participé aux deux dernières éditions de la CAN (2017 et 2019) et la Coupe du Monde 2018.

