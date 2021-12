La CAN 1986 marque la 3e participation du Sénégal à ce rendez-vous du football africain. Elle fait partie des plus célébres participations des Lions de la Téranga car le Sénégal était resté 18 ans sans se qualifier à la CAN. La désillusion fut grande !

La joie de retrouver la CAN après une longue attente

Après 1965 et 1968, le Sénégal a fait son retour à la CAN 18 ans après, en 1986. Selon le doyen Abdoulaye Diaw dans une interview avec wiwsport.com, cette CAN a eu une particularité, l’engouement noté chez la population. « Pour une bonne participation, une quête avait été organisée sur l’ensemble du territoire national pour récolter les fonds nécessaires pour des Lions. Créant de la sympathie et beaucoup d’attention autour de l’équipe nationale » a-t’il fait savoir.

Le Sénégal partait avec une belle génération de joueurs qui vont inscrire leurs noms dans le football sénégalais. Mais pas en 1986, le début d’une belle épopée ! Vous reconnaîtrez sans doute les noms qui vont suivre.

La tanière à l’époque était dirigée par Pape Diop ancien international sénégalais. Elle avait pour capitaine Amadou Diop Boy Bandit et comptait dans son effectif Cheikh Seck (actuel président du Jaraaf), Pape Fall, Racine Kane, Roger Mendy, Oumar Touré, Oumar Guèye Sène, Boubacar Sarr “Locotte”, Mamadou Tew, Joseph Koto, Jules Bocandé. C’est d’ailleurs le 11 du Sénégal lors de ce fameux match face à la Côte d’Ivoire, nous y reviendrons.

Des débuts sur des chapeaux de roues, une fin triste

L’édition 1986 s’est déroulée du 7 au 21 mars au Caire en Egypte. Elle a regroupé 8 équipes qui ont été réparti en deux poules. Dans le groupe A: l’Egypte, la Cote d’Ivoire, le Sénégal et le Mozambique. Dans le groupe B: le Cameroun, le Maroc, l’Algérie et la Zambie. Les deux premières de chaque poule devaient se qualifier en demi-finale.

Le Sénégal surprend, en match d’ouverture, le pays hôte, l’Egypte (1-0), grâce notamment à un but de Thierno Youm (67e mn). Stupeur dans l’enceinte du Stade international du Caire pris d’assaut par 100 000 spectateurs, les Pharaons qui se croyaient invincibles sur leurs terres. Un grands exploit pour les lions de la Teranga.

La deuxième journée était aussi riche en émotions, le Sénégal bat le Mozambique sur le score de 2 buts de 0 avec les réalisations de Pape Fall (28′) et de Jules François Bocandé (83′). Alors qu’il leur suffisait d’un match nul pour jouer les demi-finales, les hommes de Pape Diop, déconcentrés par d’interminables discussions sur les primes de matches, se font battre par la Côte d’Ivoire (0- 1, but d’Abdoulaye Traoré, 71e mn), lors du troisième et dernier match de poule. Les lions tombent devant la Côte d’Ivoire et se font éliminer de la compétition.

Le Sénégal termine à la 3e place derrière l’Egypte et la Côte d’Ivoire. Les deux équipes comptent le même nombre de points que le Sénégal : 4. Mais passent devant avec le goal average, les Pharaons et les Eléphants comptent 4 buts inscrits et les Lions ont marqué 3 buts.

La leçon de l’échec

Des Lions trop confiants! L’euphorie du retour à la CAN a été mal géré pour certains. Tout est parti de la phase de qualification où le Sénégal a terminé à la première place qualificative.

Togo / Sénégal 0-1

Sénégal / Togo 1-1

Zimbabwe / Sénégal 1-0

Sénégal / Zimbabwe 3-0 (les 3 buts retentissants de Jules François Bocande au stade Demba Diop, le premier triplé de l’équipe nationale)

Le Sénégal termine premier et se qualifie en phase finale. S’y ajoute cette première victoire face au pays hôte.

Des années plus tard, le capitaine de cette équipe Amadou Diop confessera dans une interview. « On pouvait battre n’importe qui parce qu’il existait une très grande complicité entre nous. On avait fait nos armes ensemble en sélection junior. Et cette victoire contre l’Égypte en match d’ouverture a eu un retentissement planétaire et a du coup nourri une plus grande attente à notre égard. Beaucoup de personnes espéraient nous voir remporter la Coupe. A mon avis, cette victoire nous a fait plus de mal que bien. »

Caire 1986, une des 15 participations du Sénégal à la CAN qui est un mauvais souvenir. Les succès suivants de notre pays dans cette compétition vont beaucoup tirer des enseignements de cette édition. D’ailleurs le Sénégal va enchaîner les qualifications à la CAN. Plus de disette.

