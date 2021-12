Le Malawi, adversaire du Sénégal dans le groupe B a composé une équipe provisoire de 30 joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2021. La liste sera réduite à la fin de la préparation pour le tournoi continental qui démarre le 9 janvier prochain au Cameroun.

L’équipe comprend six nouveaux joueurs qui ne faisaient pas partie de la campagne de qualification de la CAN et des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui viennent de se terminer, tandis que les autres sont d’anciens gardes informe le site de la fédération de football du Malawi.

Les nouveaux joueurs incluent plusieurs joueurs évoluant dans le championnat local. Le gardien du club malawite Silver Strikers, Charles Thom, le défenseur de Nyasa Big Bullets, Sankhani Mkandawire, le défenseur de Civo Service United Lawrence Chaziya et le défenseur des Silver Strikers Mark Fodya. En plus du milieu de terrain Zebron Kalima ainsi que l’attaquant américain Henri Kumwenda.

Le sélectionneur Mario Marinica, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi matin que ce groupe est sélectionné à la suite d’une évaluation sur les performances des joueurs lors des éliminatoires de la Coupe du monde ainsi que le Top 8 Airtel qui vient de se terminer. Il a cependant déclaré que les joueurs devront faire leurs preuves lors du camp pré-AFCON qui aura lieu en Arabie saoudite s’ils veulent figurer sur la liste finale de l’AFCON.

« Nous savons que c’est un défi, mais c’est pour cela que nous sommes ici. Nous avons examiné l’équipe qui a participé aux éliminatoires de la Coupe du monde, analysé leurs performances et noté que quelque chose doit être changé pour que nous ayons des joueurs sur lesquels nous pouvons compter lors de la finale de l’Afcon. Les joueurs de l’équipe provisoire devront faire leurs preuves dans le camp de 10 jours que nous allons avoir en Arabie saoudite, car nous sommes censés avoir une équipe finale de 23 membres avec laquelle nous voyagerons au Cameroun », a déclaré Marinica. Le sélectionneur a aussi retenu 13 joueurs comme réservistes. .

L’équipe devrait partir jeudi pour un camp de dix jours en Arabie saoudite en route vers le Cameroun début janvier. Alors qu’en Arabie Saoudite, les Flames devraient jouer deux matches amicaux contre le Mali et les Comores le 30 Décembre et Janvier 4 respectivement. L’équipe aura également des matchs d’entraînement avec des clubs locaux en Arabie saoudite,

Gardiens de but

Ernest Kakhobwe (Nyasa Big Bullets), William Thole (Be Forward Wanderers), Charles Thom (Silver Strikers

Défenseurs

Limbikani Mzava (Amazulu) Dennis Chembezi (Polokwane City) Nickson Mwase, Mark Fodya (Silver Strikers), Sankhani Mkandawire, Gomezgani Chirwa (Nyasa Big Bullets), Lawrence Chaziya (Civo Sporting), Paul Ndlobvu (MAFCO), Stanley Sanudi, Peter Cholopi (Soyez des vagabonds en avant)

Milieu de terrain

John Banda (UD Songo), Charles Petro (Sheriff Tiraspol) Chimwemwe Idana (Nyasa Big Bullets) Chikoti Chirwa (Red Lions), Micium Mhone (Blue Eagles) Gerald Phiri Junior (Al Hillal)

Ailiers

Robin Ngalande (St George), Yamikani Chester (Be Forward Wanderers) Schumacher Kuwali (UD Songo), Fransisco Madinga (FC Dilla Gori), Peter Banda (Simba Sporting Club), Zebron Kalima (Silver Strikers)

Attaquants

Richard Mbulu (Baroka FC), Khuda Muyaba (Polokwane City), Henry Kumwenda (Butler Bulldogs) Gabadinho Mhango (Orlando Pirates, Stain Davie (Silver Strikers)

Joueurs en attente

Richard Chipuwa, Clever Mkungula, Nickson Nyasulu, Blessings Mpokera, Alick Lungu, Norchard Chimbalanga, Blessings Tembo, Tawonga Chimodzi, Loyd Njaliwa, Misheck Seleman, Mike Mkwate, Hassan Kajoke et Vincent Nyangulu

wiwsport.com