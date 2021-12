L’on connaitra ce vendredi la liste des joueurs qui vont disputer la CAN 2021 avec le Sénégal. Alors que plusieurs sélections publient des pré-listes de 30 joueurs, Aliou Cissé pourrait faire part d’une liste définitive avec moins de joueurs.

Wiwsport l’annonçait il y’a quelques jours, Aliou Cissé ne partira pas à la CAN avec 30 joueurs. Au micro de notre rédaction lors du match Teungueth FC v Diambars comptant pour la deuxième journée de la Ligue 1, il avait déclaré « Nous n’allons pas partir avec autant de joueurs parce que nous savons que ce n’est pas intéressant d’avoir 28 joueurs quand on doit travailler et à chaque fois laisser 3 à 4 joueurs à côté. Il ne faut pas oublier qu’il y a des entrainements et souvent c’est compliqué quand on fait des oppositions et qu’on laisse des joueurs à côté ».

Le journal Le Quotidien dans sa parution du jour informe que le sélectionneur va publier une liste de 27 Lions dont 4 réservistes. La liste ne devrait pas connaitre beaucoup de changements au regard des derniers matchs disputés par le Sénégal. Blessés, Ismaila Sarr et Koulibaly feront partie des 23 convoqués. Des supporters de l’équipe nationale rencontrés par wiwsport souhaitnte la venue de Boubacar Kamara ou le retour de Pape Alioune Ndiaye.

Rappelons que la conférence de presse de la liste est prévue ce vendredi à 10 heures. Elle va se tenir dans un hôtel de la place.

wiwsport.com