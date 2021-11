Quelques semaines de la publication de sa liste pour les joueurs qui devront prendre part à la Coupe d’Afrique, le sélectionneur national, Aliou Cissé s’est prononcé sur le nombre de Lions qu’on devrait avoir pour cette campagne.

Nous en savons un peu plus sur le nombre de Lions qui devraient prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, en janvier-février prochain. A quelques jours de la publication de sa liste, Aliou Cissé s’est prononcé au micro de wiwsport.com sur le nombre de Lions qu’il entend convoquer pour cette CAN tant attendue. « Nous n’allons pas partir avec autant de joueurs parce que nous savons que ce n’est pas intéressant d’avoir 28 joueurs quand on doit travailler et à chaque fois laisser 3 à 4 joueurs à côté. Il ne faut pas oublier qu’il y a des entrainements et souvent c’est compliqué quand on fait des oppositions et qu’on laisse des joueurs à côté », s’est justifié Aliou Cissé.

Alors que la CAF a autorisé la convocation de 28 joueurs pour cette édition, l’équipe nationale du Sénégal ne devrait pas pour autant faire appel à autant de Lions. C’est en tout cas ce qu’a fait comprendre le sélectonneur national. « Nous pensons partir avec 25 voire 26 joueurs au plus à la CAN et les deux autres les avoir certainement comme réservistes », a laissé entendre le coach des Lions, Aliou Cissé, interpelé au sortir de la rencontre de championnat qu’il était venu assister, Teungueth Fc vs Diambars.

