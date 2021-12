Ce week-end du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021, la place Arena de Diamalaye a acceuilli le monde du Volley-Ball et plus précisément les amateurs du Beach-Volley, pour le tournoi national de la discipline et comptant pour la saison sportive 2021. A l’issue des joutes, les paires Dieyna-Diouma de Dioffior (Dames) et Thiang-Thiolk de l’ASFA (Hommes), sont sorties victorieuses du tournoi.

Les férus de Beach-Volley avaient pour cadre de retrouvailles, la place Arena de Diamalaye pour les besoins du Tournoi national de la discipline, organisée par la Fédération sénégalaise de Volley-Ball et comptant pour la saison sportive 2021.

Au départ, 17 paires chez les Garçons et 12 chez les Filles, prenaient part au Tournoi. A l’issue des matchs de poule, ce fut place aux quarts de finale qui donnèrent les affiches suivantes pour les demies :

Chez les Filles, ISEG rencontrait SOCOCIM 1 et Dioffior 1 en faisait de même contre Dioffior 2

La paire de l’ISEG composée de Fama Diop-Penda Diallo disposait de celle de la SOCOCIM (Jeanne Diokh-Mbayang Seck) tandis que Dioffior 1(Dieynaba-Diouma) sortait Dioffior 2 (Seynabou-Sokhna). En finale la paire Dieynaba-Diouma venue va triompher de celle de l’ISEG composée de Fama Diop-Penda Diallo.

Chez les Garçons, les demies-finale ont donné les affiches suivantes :

ISEG ( Jean Vieira-Mansour) défiait ASFA 1 (Assane Fall-Thiolk Diatta) et BCEAO en faisait de même avec ASFA 2 (Pape Madior Ndiaye-Badara Sène). A l’issue des 2 demies, ASFA 1 triomphait de l’ISEG, tandis que l’attrayante équipe de BCEAO fut sortie par ASFA 2. La finale opposait les 2 paires issues du club de l’ASFA récent champion du Sénégal. Au terme de la partie, c’est finalement la paire composée d’Assane Fall et Thiolk Diatta qui triompha.

Chez les Dames comme chez les Hommes, la paire gagnante s’est vu remettre 50 000 Fcfa, la finaliste a reçu 30 000F Fcfa, la troisième 15 000 Fcfa et la quatrième 5 000 Fcfa.

Classement Dames : 1.Dioffior1, 2.ISEG, 3.S0COCIM1, 4. Dioffior2

Classement Hommes : 1.ASFA1, 2.ASFA2, 3.BCEA0, 4.ISEG