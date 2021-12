La 1ère édition du trophée Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), organisée le dimanche dernier par les journalistes sportifs de Thiès, a été remportée par la paire Ndongo Ndour-Babou Dondé.

Le boulodrome des HLM SOFRACO de Thiès a été très tôt pris d’assaut par les organisateurs, les boulistes, les vendeurs et surtout les férus des sports boules. 156 boulistes, réparties en 78 paires, ont pris part à ce tournoi de pétanque en doublettes.

Venus des différentes régions, les boulistes se sont illustrés dès la matinée, en attendant que le président Abdoulaye Thiam effectue le jet de bouchon. La paire composée de Ndongo Ndour et de Babou Dondé a survolé le tournoi. Ce duo venu de Saly Pétanque Club a été sans pitié face à des adversaires méconnaissables, surtout en finale devant la vaillante et accrocheuse équipe de Mbacké, conduite par la paire Dane Ndao et Daouda Ndiaye (11-4).

Vainqueurs, Ndongo Ndour et Babou Dondé ont remporté le trophée et empoché 200.000 FCFA, l’équipe finaliste malheureuse 100.000 FCFA et les demi finalistes 80.000 FCFA.

Avec Stades