Après plus d’un an d’absence en sélection, Opa Nguette, enfin remis de ses pépins physiques et plus en vue avec le FC Metz, a reçu une pré-convocation d’Aliou Cissé pour la CAN 2021.

La Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2021, approche à très grand pas. Pour ce rendez-vous tant important pour le Sénégal, finaliste de la précédente édition, Aliou Cissé égrènera ce vendredi au Complexe Good Rade de Dakar la liste d’au moins 26 joueurs devant prendre part à ces joutes africaines prévues du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun.

Dans le groupe qui sera dévoilé par Coach Cissé, des incertitudes demeurent, notamment avec Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr ou encore Youssouf Sabaly, qui ne sont pas totalement remis de leurs pépins physiques. En revanche, il faut s’attendre à l’ossature du groupe qui a participé au qualifications pour la CAN 2021 puis la Coupe du Monde 2022.

Retour d’Opa Nguette

C’est un nom qui devrait apparaître à nouveau dans La Tanière du Lion. Absent en sélection depuis novembre 2020 en raison d’une blessure qui l’a éloigné des terrains durant plusieurs mois la saison dernière, Opa Nguette (27 ans, 10 sélections, 2 buts) est redevenu depuis quelques semaines un joueur très important dans le dispositif de Frédéric Antonett au FC Metz.

Deux buts et deux passes décisives en onze matchs de Championnat cette saison qui lui ont permis de recevoir une pré-convocation de la part d’Aliou Cissé pour participer à la CAN 2021. Il devrait alors être accompagné par son coéquipier en club Pape Matar Sarr. Ce qui serait donc une belle première pour Opa Nguette, qui n’a jusque-là participer à une phase finale de CAN avec les Lions.

