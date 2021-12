La liste des Lions qui vont disputer la CAN 2021 sera connue ce vendredi 24 décembre. Le sélectionneur Aliou Cissé fera face à la presse.

Une conférence de presse est prévue à 10 heures dans un hôtel de la place informe un communiqué de la FSF parvenu à la rédaction de wiwsport. Aliou Cissé animera la traditionnelle conférence de presse où il fera connaitre la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs nationales à la CAN Cameroun 2021. Il fera aussi savoir le planning de préparation des Lions et répondra aux questions des journalistes.

La CAN va démarrer le 9 janvier prochain et est aussi marquée par les mesures sanitaires contre le COVID. Une situation qui pourrait apporter des changements sur le nombre de joueurs à convoquer. Rappelons que Cissé qui va disputer sa 3e CAN en tant qu’entraineur avait fait part de son souhait de voyager avec un nombre limité. « Nous n’allons pas partir avec autant de joueurs parce que nous savons que ce n’est pas intéressant d’avoir 28 joueurs quand on doit travailler et à chaque fois laisser 3 à 4 joueurs à côté. Il ne faut pas oublier qu’il y a des entrainements et souvent c’est compliqué quand on fait des oppositions et qu’on laisse des joueurs à côté ».

