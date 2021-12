Les listes des différentes nations qualifiées à la CAN 2021 sont dévoilées au fur et à mesure. Place aujourd’hui à la Gambie. Pour la toute première participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des Scorpions, le sélectionneur Tom Saintfet a choisi d’emmener avec lui 28 hommes au Cameroun.

Une liste rendue publique ce mardi et sur laquelle on retrouve très peu de surprises. Capitaine de l’équipe, Pa Modou Jagne est bien présent et aura autour de lui des cadres à l’instar de Musa Barrow ou encore Ebrima Darboe. Anciens du Casa Sports et de Génération Foot, Assan Torrez Ceesay et Abblie Jallow sont aussi là.

Brillamment qualifiée à cette CAN après avoir terminé première de son groupe devant le Gabon, la RD Congo et l’Angola, la Gambie aura fort à faire au Cameroun. Les Scorpions sont en effet logés dans le Groupe F en compagnie du Mali, de la Tunisie et de la Mauritanie, qu’ils affronteront le 12 janvier lors de la 1ère journée.

Saintfiet announced his final 28-man squad for the AFCON. The team will now leave for Qatar for a pre-tournament camp that begins next week. Matches Algeria and Syria on 1st and 5th January respectively in Doha. The Scorpions will then fly to Cameroon on 7th January, 2022. pic.twitter.com/85cytgC0Wc

— Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) December 21, 2021