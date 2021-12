La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football de l’année 1965, s’est tenu du 12 au 21 novembre 1965 en Tunisie. Cette 5ème édition de la CAN marqua la toute première participation du pays des Lions de la Téranga, le Sénégal.

Qualification des Lions

Affilié à la Confédération Africaine de Football (CAF) en 1963, la campagne de qualification pour la CAN 1965 fut la première du Sénégal qui a été placé dans la Zone 4. Logé dans le même groupe que le Mali et la Guinée, seule l’équipe classée première eu droit de disputer la phase finale de la Coupe d’Afrique.

Le Sénégal s’est imposé lors de son premier match qu’il a joué à domicile face à la Guinée 2-0 (le 25 février 1965), avant de perdre la manche retour sur le score de 3-1 (29 mars 1965). Les Lions se sont ensuite imposés aux Aigles du Mali d’abord chez eux le 18 avril 1965 sur le score de 0-2, puis 3 buts à 1, le 5 mai 1965 à domicile. Avec 3 victoires et une défaite, les Lions terminaient alors 1er du groupe et se qualifiaient donc pour leur première fois à la Coupe d’Afrique des Nations, puisque la Guinée (2ème, 4 points) et le Mali (3ème, 2 points) se sont neutralisés lors de leurs deux rencontres.

Avant de rallier Tunisie pour la phase finale de la CAN 1965, les Lions ont disputé une rencontre de préparation face aux Eperviers du Togo qu’ils ont battu 2-0.

La phase finale

La phase finale de la CAN, qui regroupait pour la première fois 6 nations lors de cette 5ème édition (auparavant 4), comptait deux groupes de 3 équipes. Le format de la compétition à l’époque, permettait aux 1ers de chaque groupe de disputer la finale et les deuxièmes, la 3ème place du tournoi. Une victoire comptait 2 points, 1 point pour le nul et 0 point pour une défaite.

A sa première participation, le Sénégal partageait le Groupe A avec l’Ethiopie et le pays organisateur, la Tunisie. La première rencontre du groupe A opposait les sélections tunisienne et éthiopienne à la date du 12 novembre 1965 qui lançait le début de la phase finale de la compétition. Le pays hôte s’est largement imposé sur ce premier match en battant l’Ethiopie sur la lourde note de 4-0. Pour leur second match, les Aigles de Carthage défiaient la sélection sénégalaise.

La « subtilité de l’algèbre »

C’est à la date du 14 novembre 1965 que les Lions de la Téranga ont disputé leur première rencontre dans une phase finale de Coupe d’Afrique. Une première réussie pour le Sénégal puisque les Lions ont récolté leur premier point en tenant en échec le pays organisateur sur le score de 0 but partout. Cependant, le Sénégal était donc condamné à vaincre les éthiopiens sur un large score pour s’assurer de disputer la finale.

La rencontre décisive, face à l’Ethiopie pour rejoindre le Ghana (1er de la poule B avec 4 points) en finale, a eu lieu le 19 novembre 1965. Le Sénégal a très tôt ouvert le score à la 3ème minute de jeu par Louis Camara qui devint ainsi le tout premier buteur de l’équipe nationale du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. L’Éthiopie remettait les pendules à l’heure 9 minutes plus tard sur pénalty, mais El Hadji Oumar Gueye va redonner l’avantage au « Gaindés » avant la pause à la minute 38. De retour des vestiaires, Matar Niang claque un doublé (48’ et 53’), juste avant le deuxième but Louis Camara (52’) qui avait ouvert le score. Le score final se porte alors à 5 buts contre 1, et le Sénégal venait de relever le défi en comptant 3 points tout comme la Tunisie et avec la même différence de buts (+4).

Les Lions possédait une meilleure attaque avec 5 buts alors que les Tunisiens avaient la meilleure défense avec 0 buts encaissés. Contre toute attente, c’est le pays hôte qui a été désigné pour disputer la finale face au tenant du titre le Ghana.

Classement Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Tunisie 3 2 1 1 0 4 0 +4 2 Sénégal 3 2 1 1 0 5 1 +4 3 Éthiopie 0 2 0 0 2 1 9 -8

Le match de la 3ème place

Déçus, les Lions décidèrent de boycotter la petite finale. Mais le président sénégalais de l’époque, Léopold Sédar Senghor, soucieux de préserver ses bonnes relations avec son homologue tunisien Habib Bourguiba, demanda à ses joueurs de jouer le match de classement devant les opposer aux éléphants de la Côte d’Ivoire. Au final, le match qui s’est tenu le 21 novembre 1965, voyait le Sénégal terminer à la 4ème place suite au but marqué à la 35ème minute par Konan Yoboué, score final 1-0. Le Ghana remportait aussi, à cette même date, sa deuxième CAN en s’imposant devant la Tunisie 3-2.

