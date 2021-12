«La FIBA a décidé de confier l’organisation de la fenêtre de février au Sénégal qui a aussi manifesté son intérêt», fait savoir une source proche du dossier qui conforte les projections du président de la Fédération sénégalaise de basket.

En effet, dans un entretien accordé récemment à RECORD, Me Babacar Ndiaye laissait entendre : «Je crois qu’on a intérêt à organiser pour plusieurs raisons. La première, c’est d’ordre sportif pour gagner nos trois matchs et avoir le maximum de points. Dans ces éliminatoires, les points engrangés seront comptabilisés pour chaque fenêtre. Du fait qu’on n’aura pas la meilleure équipe du Sénégal en février avec les absences des joueurs NBA et ceux qui jouent en Euroligue, donc on doit jouer à domicile pour maximiser nos chances.

De ce fait, on pourra jouer à l’étranger au mois de juillet avec tous nos meilleurs éléments. Nous y travaillons et c’est un tournoi qui n’est pas trop cher. Si nous arrivons à avoir une prise en charge des officiels, le transport des équipes et une petite subvention étatique, la Fédération pourra faire le nécessaire. Si nous avons une enveloppe de 30 millions, le reste peut être pris en charge par la billetterie et la cotisation des équipes. Nous sommes disposés à organiser au mois de février».

En principe, ce sont les groupes B et D qui seront à Dakar au mois de février. Dans le groupe D, on retrouve le Sénégal, le Kenya, la RD Congo et l’Égypte. La Tunisie, le Sud Soudan, le Cameroun et le Rwanda forment le groupe B.