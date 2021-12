Dans le cadre des activités marquant le 63e anniversaire de la Proclamation de la République du Niger, la Présidence a organisé ce vendredi 17 décembre au Stade général Seyni Kountché de Niamey, un « Gala de la République ».

A l’affiche, un match qui a opposé les légendes africaines du ballon rond à une sélection des icones qui ont fait les beaux jours du Mena, l’équipe nationale du Niger (score final 4 à 3 en faveur des stars africaines).

L’évènement qui s’est tenu dans un stade plein à craquer, en dépit de la situation sécuritaire et sanitaire du pays, est selon les initiateurs, un cadeau du Président Bazoum Mohamed à la jeunesse nigérienne afin de renforcer la cohésion sociale et les bénéfices ainsi que ceux du concert de la star nigériane Davido, seront destinés aux familles des soldats tombés au front dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

C’est dans un Stade général Seyni Kountché qui refusait du monde que s’est déroulé le « Gala de la République », dont le coup d’envoi a été donné par le Président de République Mohamed Bazoum, qui était pour l’occasion accompagné par la Première Dame Hadiza Bazoum, le Président de l’Assemblée nationale Seini Oumarou, le Haut représentant du Président de la République Foumakoye Gado ainsi que des députés nationaux, des membres du gouvernement et plusieurs invités de marque.

Dans un match où le score final n’était véritablement pas un en jeu, les anciennes légendes du football africain ont pris le dessus sur la sélection des anciens cadres de l’équipe nationale du Niger par le score de 4 buts à 3.

Malgré les risques sanitaires en cette ère de pandémie de la Covid-19 et la situation sécuritaire du pays qui ne prêtaient vraiment pas à la fête, il faut l’avouer, le public a fait largement le déplacement pour certainement voir les légendes africaines et nigériennes qui ont répondu présent à cet évènement qui est selon les organisateurs de l’évènement, « une initiative du chef de l’Etat afin de renforcer la paix et la cohésion sociale au Niger à l’occasion du 63ème anniversaire de la Fête de la République ».

La palette de stars qui étaient présents à Niamey depuis quelques jours se sont bien prêtés au jeu et les amateurs nigériens du ballon rond ont, beaucoup pour la première fois, vu à l’œuvre des stars comme Patrick M’Boma, Khalilou Fadiga, Diomansy Camara, Hassane Hamidou, Abdoulaye Halidou, Zakari André, Karim Hagui, Moussa Yahaya, Daniel Amokachi ou prendre des selfies avec Elhaj Diouf, Jay Jay Okocha, Emmanuel Sheyi Adebayor, Kalusha Bwayla et bien d’autres légendes africaines qui ont marqué de leurs talents, le football africain et au delà.

