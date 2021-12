Après deux matchs sans victoire en Ligue 1, La Linguère s’est ressaisie en dominant le CNEPS Excellence, ce dimanche après-midi, au Stade Mawade Wade (1-0).

Souveraine de son royaume. Après la défaite face au Jaraaf (0-2) puis le match nul vierge contre Génération Foot lors des deux dernières journées, La Linguère, de retour dans son fief de Mawade Wade, a repris du poil de la bête. Le Club saint-louisiens a attendu la venue du CNEPS Excellence pour l’emporter.

Une victoire, sur la plus petite des marges, acquise grâce à la réalisation en fin de match de Babacar Gueye Sène (85e). Au passage, l’attaquant des Sambas-Linguère s’offrent son troisième but cette saison et permet à son équipe de prendre la troisième place du classement, à une unité du leader.

De son côté, invaincu depuis l’entame du Championnat (deux nuls et une victoire), le CNEPS Excellence, classé huitième, tombe pour la première fois. Une dure défaite pour le Club thièssois, qui aura la lourde tache de vouloir se reprendre lors de son prochain match puisqu’il affrontera le leader.

wiwsport.com