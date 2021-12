A l’image des autres régions du pays, le chantier de réhabilitation des stades concerne aussi Kaffrine. Les travaux de réhabilitation du stade municipal ont démarré. Le siège de la ligue régionale de football a été inauguré, hier.

Le Ministre des Sports Matar Ba, son collègue de l’Urbanisme et de l’hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow, le Maire de la ville de Kaffrine et les autorité régionales et fédérales ont procédé hier à l’inauguration du siège de la Ligue régionale de football informe le site de la FSF. Celui-ci a été entièrement financé par la Fédération sénégalaise de football pour un montant de 35 millions de francs CFA. Il permettra au acteurs du football régional de disposer enfin de locaux modernes pour une gestion plus efficace de leur préoccupations.

L’inauguration du siège de la Ligue régionale de football a été suivie du lancement officiel des travaux de réhabilitation du stade municipale de Kaffrine. Il comprendra un terrain de football de 111x74m, deux abris de touches pour joueurs et un abri de touche pour arbitres, un pare ballons derrière chaque but et une pose de luminaires de 500 lux.

« Le budget de ces nouvelles installations estimé á 250 000 000 F cfa est entièrement bouclé par l’Etat du Sénégal et les travaux vont bientôt démarrer» explique le Ministre de l’Urbanisme, par ailleurs deuxième vice-président de la FSF.

wiwsport.com