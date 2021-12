Le Stade de Mbour a souffert pour conserver le match nul face au Demba Diop FC (0-0), ce samedi après-midi au Stade Fodé Wade, lors de la 4e journée de Ligue 2.

Tenu ce samedi après-midi au Stade Fodé Wade de Saly, le choc des extrêmes du Championnat national de D2 n’a pas connu de vainqueur. Après un début de saison réussi, le Stade de Mbour vient de lâcher ses deux premiers points de l’exercice en Ligue 2 face à son voisin du Demba Diop FC (0-0).

En manque de réussite, le Stade est cette fois resté muet. Un match nul au bon gout du Demba Diop FC, qui a perdu ses trois premiers matchs de la saison. Au classement, le Stade de Mbour reste leader avec trois points d’avance sur la Sonacos (2e), alors que le Demba Diop FC est toujours dernier.

Dans cette même journée de samedi, la Sonacos a profité de la venue du DUC à Ely Manel Fall pour s’imposer et devenir provisoirement dauphin du Stade de Mbour. Dans le même temps, Thiès FC est allé surprendre Niarry Tally (2-0), alors que Oslo FC et la Renaissance ont fait match nul (0-0).

La suite et fin de cette quatrième journée de Ligue 2 se tiendra entre dimanche et lundi. Au programme, le Port Autonome accueillera le Diamono Fatick. Keur Madior fera de même avec Wallidaan. Et l’US Ouakam se rendra, lundi, au Stade Maniang Soumaré de Thiès pour défier l’Amitié FC.

