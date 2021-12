Les finales des championnats nationaux de boxe vont se disputer, ce samedi à partir de 19h00, au Stadium Marius Ndiaye où 22 boxeurs se battront sur le ring pour des places, de différentes catégories, en équipe nationale.

« On vient de 37 ans de disette et pour pouvoir régler un problème, il faut trouver le mal, le diagnostiquer déjà. On l’a bien fait pour arriver à ces finales« , explique le président Modou Mamoune Sène, ayant pris les rênes du noble art sénégalais en juillet 2020, en remplacement de Thierno Seydou Ba.

Pour relancer les championnats du nationaux, le patron du noble art sénégalais et son équipe se sont appuyés sur « une petite base« , dit-il. « Le problème, c’est que la boxe sénégalaise était concentrée sur Dakar« , estime M. Sène, avant d’indiquer : « nous avons juste décentralisé et ouvert la boxe à toutes les régions en créant quatre zones où on a fait le challenge des débutants« .

Comme suite logique, les 400 meilleurs boxeurs du pays ont été sélectionnés dans les championnats nationaux. « On a fait 4 journées à Magic Land et une journée à l’Arène nationale. « On était parti avec 400 boxeurs et aujourd’hui, il en reste 22 pour ces fameux 11 combats« , souligne le dirigeant. Il s’attend à « de beaux combats » dans la mesure où les vainqueurs vont passer à l’équipe nationale A et les perdants composeront l’équipe nationale B. « Mais après, il y aura des évaluations chaque mois pour les repositionner. Donc personne ne pourra dormir sur ses lauriers« , signale M. Sène.

Le déroulement des 11 finales sera précédé par des démonstrations d’enfants pour réchauffer le ring.

