Le terrain de Bel-Air abrite la 3ème journée du Championnat Sevens, ce dimanche, avec des rencontres décisives dans le Groupe A.

Alors que l’équipe nationale est actuellement en Egypte pour le tournoi qualificatif à la Coupe d’Afrique et à la Coupe du Monde, son dauphin et vice-champion en titre, Requins, rivalise avec ASFA, Dragons, le tenant du titre Yeumbeul, Panthères Yoff et INSEPS.

Requins espère trôner en tête du classement. Panthères Yoff et INSEPS avaient bataillé ferme lors de la 2ème journée dans le Groupe B pour intégrer le Groupe A pour cette 3ème journée. Le championnat va se jouer sur 4 journées au sortir desquelles les 8 meilleures équipes du classement général vont disputer la phase finale

Stades