La date du combat Reug Reug (Thiaroye-sur-Mer) / Gouye Gui (Mor Fadam) n’était pas encore officiel. Initialement prévu le dimanche 2 janvier 2022, le combat entre Reug Reug et Gouye Gui est reporté au 13 février. Le coordonnateur de Sénégal Entertainment Group, Mao Cissé, poursuit les négociations du côté de Gouye Gui et restent bloqué du côté de Reug Reug qui menace de ne plus lutter dans Sunu Lamb, après le 2 janvier, date initialement prévue.