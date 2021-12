Le combat tant attendu entre, Reug Reug (Thiaroye sur Mer) et Gouye Gui (Mor Fadam) était retenu pour le dimanche 2 janvier 2022. La structure Sénégal Entertainment Group coordonnée par Mawo Cissé avait saisi le CNG pour le reprogramme le dimanche 13 février à venir.

Lorsque l’instance faîtière de la lutte a été saisie par Mawo Cissé par une lettre de report, on lui avait demandé de s’approcher de deux futurs adversaires pour trouver un accord consensuel. Depuis, Mawo Cissé et ses collaborateurs sont en train de discuter avec le staff de Gouye Gui et celui de Reug Reug dans le but de s’accorder sur l’essentiel et confirmer la date envisagée par la structure Sénégal Entertainment Group, c’est-à-dire le dimanche 13 février 2022.

Selon SUNULAMB, les négociations sont positives du côté de Gouye Gui. Elles restent tout de même bloquées du côté de Reug Reug. En effet, de sources concordantes, le staff du Roi du Simpi accepte le report avec une rallonge de 2.500.000 FCFA. Du côté de la Foudre de Thiaroye, ils demandent 5 millions FCFA, à la place de 3 millions FCFA Sénégal proposés par Mawo Cissé au nom de ses supérieurs.

wiwsport.com